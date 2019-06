Tänak blijft aan de leiding, Hyundai speelt het tactisch met Neuville op vier

Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) blijft vandaag halfweg de tweede wedstrijddag aan de leiding in de Rally van Portugal. Maar de Est voelt de druk van teamgenoot Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), die genaderd is tot op 5.1 seconden. Kris Meeke (Toyota Yaris WRC) is nog steeds derde, maar moet zijn twee teamgenoten voorlopig laten gaan. Meeke volgt op 18.1 seconden van leider Tänak. Thierry Neuville is nog steeds vierde en volgt op 23.7. Zijn teamgenoten Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) en Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe WRC) boden zich vanochtend te laat aan bij de start van respectievelijk de achtste en tiende rit waardoor ze na Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) en voor hun teamgenoot Thierry Neuville van start gingen. Het tactische spel van Hyundai Motorsport is het belangrijkste wapenfeit van deze voormiddag. Bij aanvang van de eerste klassementsrit van de dag bood Dani Sordo zich te laat aan bij de start. Sébastien Loeb deed hetzelfde bij de 37.8 km lange klassementsrit van Amarante. Het feit dat negenvoudig wereldkampioen Loeb deze tactiek volgt toont aan hoe belangrijk hij en Hyundai de merkentitel vinden. Bij aankomst van de negende rit reageerde wereldkampioen Ogier eerder gelaten op het voorval. “Nu start hij (Neuville, red) later. Het begint een grotere rol te spelen.”

Thierry Neuville ontweek vervolgens de vraag hoe hij reageerde op de hulp van zijn teamgenoten. “Ik had een goede ochtend, al was de keuze om een tweede reservewiel mee te sleuren achteraf bekeken niet de beste. Dat extra gewicht heeft me toch wat benadeeld. Er zit opnieuw vier minuten tussen elke rijder. Dat is het minimum maar het is doenbaar.” Vanochtend was de kloof drie minuten, maar op vraag van de rijders werden het opnieuw vier minuten.







De Toyota-rijders blijven intussen de rally domineren, al verliep dat niet altijd even rimpelloos. Leider Tänak verloor in de openingsrit van de dag negen seconden toen er een remprobleem opdook. Op weg naar de volgende klassementsrit kon de Est het probleem oplossen. Latvala was de man van deze voormiddag. De Fin won twee van de drie klassementsritten en is genaderd tot op 5.1 seconden van zijn teamgenoot. Net als bij Hyundai zal men ongetwijfeld ook bij Toyota de strategie voor deze namiddag bespreken. Dan wordt dezelfde lus van drie klassementsritten als deze ochtend gereden. De Rally van Portugal eindigt morgen.

Bron: Belga