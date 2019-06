Roland-Garros – Joran Vliegen in kwartfinales dubbelspel

Joran Vliegen en de Kazach Michail Kukushkin hebben zich zaterdag voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst op Roland-Garros. In de derde ronde namen ze in 1 uur en 51 minuten met 2-6, 7-6 (7/5) en 6-4 de maat van de Argentijnen Federico Delbonis en Guillermo Duran. Om een plaats in de halve finales komen Vliegen en Kukushkin ofwel tegenover de Colombiaanse derde reekshoofden Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, ofwel tegenover de Nederlander Robin Haase en de Deen Frederik Nielsen, die het veertiende reekshoofd vormen, te staan.

De 25-jarige Vliegen, nummer 86 van de wereld in het dubbelspel, debuteert op een Grand Slam.

bron: Belga