Putbosmeeting Oordegem – Anne Zagré, Michael Obasuyi en Philip Milanov komen in de buurt van WK-limiet

Hordelopers Anne Zagré en Michael Obasuyi zijn zaterdag op de Putbosmeeting in Oordegem in de buurt gekomen van de limiet voor het WK atletiek in Doha. Zagré klokte 13.12 terwijl ze 12.98 nodig heeft, Obasuyi liep 13.54 en heeft 13.46 nodig voor Doha. Camille Laus liep een persoonlijk record op de 200 meter. Ook discuswerper Philip Milanov bleef met 63m25 niet zo gek ver onder de WK-limiet, die op 65m00 staat, maar bleef wel ver verwijderd van zijn Belgisch record van 67m26 en kon dus niet tevreden zijn. Polsstokspringer Ben Broeders benaderde met 5m60 zijn persoonlijk record tot op twee centimeter, maar heeft 5m71 nodig voor het WK in Doha.

Zagré startte niet goed op de horden, maar wist zich daarna alsnog in de race te knokken. Voor Doha komt ze niet veel meer tekort, van haar eigen Belgisch record (12.71) bleef ze wel nog een eindje verwijderd. De 19-jarige Michael Obasuyi verpulverde zijn persoonlijk record op de 110 horden en klokte 13.54, terwijl zijn besttijd tevoren op 13.75 stond. Voor het WK heeft Obasuyi 13.46 nodig, maar zijn chrono vormt wel de zesde Europese jaartijd. Bij de beloften is hij de snelste Europeaan van 2019.

Camille Laus, die eerder op de dag ontgoochelde op de 400 meter in 52.78, liep op de 200 meter een persoonlijk record van 23.76.

bron: Belga