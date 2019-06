Lidl schakelt over op weidemelk

Lidl zal vanaf deze zomer enkel nog weidemelk verkopen: melk van koeien die minstens 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag buiten grazen. Dat heeft de supermarktketen vrijdag bekendgemaakt. Lidl is daarmee naar eigen zeggen de eerste Belgische retailer die uitsluitend weidemelk verkoopt. De omschakeling van stal- naar weidemelk zal de komende maanden gebeuren.

De discounter zegt volop in te zetten op duurzame voeding. Jaarlijks verkoopt de supermarktketen meer dan 50 miljoen liter melk in ons land.

Bron: Belga