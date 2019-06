Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – “Opgetogen dat KBVB onderzoek grondig en sereen heeft gedaan”, reageert Beerschot Wilrijk

De Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal veroordeelt KV Mechelen wegens competitievervalsing tot degradatie naar de Proximus League. Beerschot Wilrijk stijgt hierdoor in de plaats van KVM naar 1A. De uitspraak zorgt voor opluchting bij de Antwerpse club. “Beerschot is opgetogen dat de Belgische Voetbalbond het onderzoek grondig en sereen heeft gedaan, en dat de geschillencommissie de vordering heeft gevolgd, binnen de voorziene timing”, reageert het Antwerpse team. “Beide instanties hebben de ernst en de hoogdringendheid van dit dossier ingezien.”

Beerschot Wilrijk won in 1B de tweede periode, maar verloor nadien de grote finale tegen KV Mechelen, dat de eerste periode als eerste afgesloten had. Beerschot keert na zes jaar terug op het hoogste niveau, na een opmars die in 2013 uit eerste provinciale begon. KV Mechelen kan wel nog in beroep gaan.

bron: Belga