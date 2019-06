Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Makelaar Mortelmans vecht schorsing aan “via meerdere juridische acties”

Spelersmakelaar Walter Mortelmans zal in beroep gaan tegen de schorsing van één jaar die de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hem oplegde wegens wedstrijdvervalsing. “We gaan verschillende juridische acties instellen”, bevestigde zijn advocaat Hugo Vandenberghe zaterdagavond. Een jaar schorsing is het deel van Mortelmans, die via zijn vennoot Thomas Troch op vraag van Thierry Steemans (financieel directeur KV Mechelen) aan speler Olivier Myny zou gevraagd hebben om niet voluit te gaan wegens Mechelse interesse.

“Men is in de motivering totaal niet ingegaan op de essentiële argumenten (omtrent onder meer rechten van verdediging en eerlijk proces) die we in onze conclusies hebben aangebracht. Daarop dient geantwoord te worden. Het is evident dat we in beroep zullen gaan bij het BAS. We zullen zelfs meerdere juridische acties instellen tegen die beslissing”, aldus meester Vandenberghe.

bron: Belga