CSI-jumping Hamburg – Pieter Devos leider af in Global Champions Tour

Nadat hij eerder op de dag in Hamburg met de Saint-Tropez Pirates de overwinning pakte in de Global Champions League (GCL), deed Pieter Devos in de zesde wedstrijd van de individuele Global Champions Tour niet beter dan een twaalfde plaats, waardoor hij de leidersplaats in het klassement moest afstaan aan de Duitser Daniel Deusser, die uitkomt voor de Belgische Stal Stephex Stables. Met de 10-jarige merrie Jasmien vormde de 37-jarige Deusser de snelste van drie foutloze combinaties in een barrage met vier. De Mechelaar, schoonzoon van wijlen Eric Wauters, was 23 honderdsten sneller dan de Egyptenaar Nayel Nassar met Lucifer V. De Zweed Peder Fredricson werd met All In op ruim vier seconden derde.

Devos moest met Claire vier strafpunten noteren in de eerste omloop. Met zijn twaalfde plaats was hij de beste Belg. Jos Verlooy werd met Caracas twintigste, Olivier Philippaerts moest met Extra opgeven.

Deusser leidt nu de dans met 155 punten, tien meer dan Pieter Devos. De Brit Ben Maher is op 49 punten derde. Niels Bruynseels, die in Hamburg niet van de partij was om geen onnodige energie te verspillen in het vooruitzicht van het Europees kampioenschap, dat midden augustus in Rotterdam plaats vindt, zakte van de vierde naar de zesde plaats en Jérôme Guéry van de vijfde naar de achtste. Jos Verlooy steeg van dertien naar elf.

bron: Belga