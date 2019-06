Champions League – Liverpool verslaat Tottenham met 2-0 in finale, Origi legt eindstand vast

Liverpool heeft zaterdag in Madrid de Champions League gewonnen. In de finale in het stadion van Atletico versloeg het Tottenham met 2-0. Mohamed Salah opende de score al in de tweede minuut vanop de penaltystip. Drie minuten voor tijd legde Divock Origi de eindstand vast. Origi was in de 58e minuut ingevallen. Tweede doelman Simon Mignolet zag zijn team vanop de bank winnen. Voor Tottenham maakten Toby Alderweireld en Jan Vertonghen de negentig minuten vol.

“The Reds” staan nu zes keer op de erelijst van de Europacup I. Ze wonnen die ook al in 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 en 2019. Daarnaast heeft de club drie UEFA Cups (1973, 1976, 2001) in de prijzenkast. Vorig jaar greep Liverpool nog net naast de hoogste bekroning. In de finale moest het toen met 3-1 het onderspit delven voor Real Madrid.

bron: Belga