Achilles Bocholt verlengt handbaltitel

Achilles Bocholt is zaterdag voor de vierde keer op rij landskampioen in het mannenhandbal geworden. In de beslissende derde wedstrijd van de finale versloeg het Wezet met 28-27. Bij de rust stond Wezet nog 14-16 voor. In de tweede helft fietste Bocholt tot drie keer toe een kloof van twee doelpunten dicht. Met nog één minuut te spelen bracht Roel Valkenborgh zijn ploeg voor het eerst in de tweede helft op voorsprong. Het was het doelpunt van de titel.

De eerste wedstrijd had Wezet vorige week zaterdag in eigen zaal met 29-26 gewonnen, daarna trok Bocholt in twee thuiswedstrijden erg nipt aan het langste eind. Afgelopen donderdag werd het 29-28.

Bocholt won dit seizoen ook al de BENE-League en de Beker van België en realiseerde zo voor de tweede keer in drie jaar tijd de treble. Wezet blijft na een sterk seizoen, waarin het twee finales speelde, met lege handen achter.

bron: Belga