Vijf tips om duurzaam te zijn op het werk

Thuis ben je druk in de weer met biologische, lokale ingrediënten, je kleding koop je bewust tweedehands en je energieverbruik houd je nauwlettend in de gaten. Duurzaamheid is belangrijk en daar pas je je privéleven zo veel mogelijk aan aan. Maar wist je dat je ook op het werk heel wat milieuvriendelijke gebruiken kan doorvoeren?

1. Beperk je mailbox

Je denkt er niet meteen bij na, maar al die mails die je op een dag verstuurt of binnenkrijgt, verbruiken een hoop energie. Volgens een onderzoek van Mike Berners-Lee produceert een normale mail ongeveer 4 gram CO2 en die hoeveelheid kan stijgen tot wel 50 gram, afhankelijk van de grootte van de bijlage. Ook de opslag van al die mails kost energie. Probeer dus om je mailverkeer te beperken en je mailbox opgeruimd te houden. Ga bijvoorbeeld eens langs bij die collega vijf meter verderop in plaats van een mailtje te sturen.

2. Print met mate







Printen is slecht voor het milieu, zoveel is zeker. Maar volgens het Franse

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie zou elke werknemer jaarlijks 70 tot 85 kilogram aan documenten printen. Een groot deel daarvan wordt nooit gebruikt, dus dan is het al helemaal zonde van het papier en de inkt. Bezint dus eer ge print. Je kan er ook voor kiezen om te printen in conceptkwaliteit of om kladpapier te gebruiken.

3. Gebruik geen Google

Google is voor velen van ons de standaard zoekmachine. Logisch ook, want het is zonder twijfel de bekendste. Wil je ecologisch verantwoord te werk gaan, dan kies je echter beter voor een andere zoekrobot. Denk bijvoorbeeld aan Ecosia: het in Berlijn gebaseerde bedrijf achter de zoekmachine is onder andere CO2-negatief en doneert 80% van de winst aan goede doelen. Zo kan jij een antwoord vinden op de bizarste vragen die je te binnen schieten en steun je tegelijk het goede doel.

4. Laat koffiecapsules links liggen

Deze tip is misschien minder makkelijk toe te passen dan de andere, maar zeker net zo belangrijk. Drink je veel koffie op een dag? Dan kan je best eens controleren of jouw werkgever al dan niet met koffiecapsules werkt. Die zijn namelijk moeilijk te recycleren en bovendien zorgt elk kopje koffie voor afval, iets wat helemaal niet nodig is. Wil je liever zero waste koffie drinken, dan kan je bijvoorbeeld je eigen cafetière voorzien.

5. Zet de airco wat zachter

Ja, het is leuk als je kan werken in een aangename temperatuur. Maar helaas is een ijskoude airconditioning noch goed voor het milieu, noch voor jezelf. Als het temperatuurverschil met buiten te groot is, maak je namelijk meer kans om ziek te worden. Let er dus op dat je airco nooit meer dan vier graden kouder staat dan de buitentemperatuur, ook als dat betekent dat je het in de zomer wat te warm hebt.