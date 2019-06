Tijdens deze periode kleur je je haar beter niet

Excentrieke kapsels en haarkleuren zijn tegenwoordig helemaal on trend. Wil je je haar paars, blauw of groen? Geen enkel probleem, heel wat kappers brengen dat zo in orde. Maar er is een moment in de maand waarop je je haar beter niet aan grote veranderingen blootstelt: de dagen voor je menstruatie.

Je haar niet kleuren net voor je menstruatie, het klinkt misschien bizar, maar dat is het niet. Uit onderzoek (en in de praktijk) blijkt namelijk dat je hoofdhuid veel gevoeliger is net voor je menstruatie. Dat vraagt om wat uitleg.

Extra pijn







Ben je toe aan een grote kapselmetamorfose? Gewoon doen, maar wacht nog even als je over enkele dagen je regels moet krijgen. Veel kans dat je haar gebleekt moet worden als je voor een gek kleurtje gaat en laat die bleek nu net heel agressief zijn voor je hoofdhuid. Dat is sowieso al geen pretje, maar in de dagen voor je maandstonden zal je extra veel last ondervinden. Vraag het aan je kapper en hij of zij zal ongetwijfeld bevestigen dat dit niet het beste moment is om je haar in de verf te zetten.

Oestrogeen

Net voor je menstruatie dropt je oestrogeengehalte, wat ervoor kan zorgen dat je meer pijn ervaart. Niet bepaald het beste moment want die krampen in je buik zijn al erg genoeg. Helaas is de natuur het daar niet mee eens. Het is dan ook een goed idee om pijnlijke behandelingen, zoals het bleken van je haar of een bikiniwax, eventjes uit te stellen. Leuk is het uiteraard niet, maar als je even je cyclus in de gaten houdt, kan je je maand alleszins mooi inplannen. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan en vermijd je dat je vlucht met een half hoofd vol bleek.