In China heeft Nijntje z’n eigen metro

Chinezen komen zelfs speciaal tot in Utrecht, de geboorteplaats van het animatiekonijntje, om er een foto van te nemen. Maar tegenwoordig moeten ze zelfs zo ver niet meer gaan. Nijntje heeft namelijk haar eigen metro gekregen in de Chinese stad Shenzhen. Het interieur staat volledig in teken van het wereldberoemde konijn.

Tijdelijk







Zo is de binnenkant volledig versierd met afbeeldingen van het animatiefiguurtje van Dick Bruna. Er is zelfs plaats voor de bruine hond Snuffie, die in de reeks voorkomt. Ook de typische bloemen met witten blaadjes en een geel hart mogen niet ontbreken. De foto’s van de metro doken op op sociale media. De inwoners zullen snel moeten zijn voor een vrolijk ritje, want het project is maar tijdelijk.