Goedkope rum van Aldi is de beste ter wereld

Drink je graag rum? Dan moet je dringend eens een bezoekje brengen aan supermarkt Aldi. Hun bruine rum werd immers verkozen tot de beste ter wereld. En dat voor nog geen 20 euro!

De Sea Dog Premium Spiced Rum is volgens de Spirits Business Rum & Cachaça Masters de beste ter wereld. Voor één fles betaal je £ 16,99, oftewel 19,24 euro. Een heel schappelijke prijs voor rum.

Zoete vanille







Volgens de jury is de Sea Dog Premium Rum “een gekruide rum met zoete vanilletonen, warme specerijen, een koffie- en limoensmaak en een diepe, rijke, smakelijke afdronk.” Klinkt alvast niet slecht!

Het enige nadeel is wel dat dit bruine goedje voorlopig enkel in de Aldifilialen van Groot-Brittannië te vinden is. Nog even geduld dus!