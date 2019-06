Gen ontdekt dat kans op dementie verkleint

Onderzoekers van Amsterdam UMC (Universitair Medische Centra) hebben een gen ontdekt dat kan helpen in de strijd tegen dementie. Het gen verlaagt het risico op dementie en lijkt de kans op een langer leven te vergroten. Het onderzoek verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Acta Neuropathologica.

De wetenschappers deden een grootschalig onderzoek met proefpersonen uit zestien verschillende landen in Europa, Zuid- en Noord-Amerika. Ze analyseerden de gegevens van meer dan 53.000 patiënten en vergeleken die vervolgens met een controlegroep die bestond uit net geen 150.000 mensen. Uit het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Acta Neuropathologica, bleek dat wie de genetische mutatie van het PLCG2-gen draagt, minder kans heeft om dementie te ontwikkelen.

Eén op honderd







Met name de ziekte van Alzheimer, de Lewy-body dementie en de zogenaamde frontotemporale dementie zijn de drie vormen van dementie waartegen het gen bescherming biedt. Op andere hersenaandoeningen zoals ALS, MS en Parkinson lijkt het gen geen invloed te hebben. Wie met de mutatie geboren is, loopt maar liefst de helft minder risico om dement te worden. De variant komt voor bij een op de honderd mensen met Europese voorouders. Verder lijkt het voornamelijk te beschermen tegen de opbouw van schadelijke eiwitten die ervoor zorgen dat de hersencellen afsterven. Hoewel de geanalyseerde groep te klein was om toeval uit te sluiten, viel het op dat 90-plussers gemiddeld een jaar langer leven.

100-jarigen

Een van de betrokken wetenschappers was Henne Holstege. Zij doet al jaren onderzoek naar 100-plussers. “Ons onderzoek naar eeuwelingen werd opgezet om de beschermende factoren te ontdekken die het brein tot op hoge leeftijd gezond houden”, meldt de onderzoekster op de website van Amsterdam UMC. Toen ze het erfelijk materiaal van de bejaarden onderzochten, bleek dat zij het best beschermd werden door de erfelijke genetische mutatie. “Mijn uiteindelijke doel is om aan de hand van de 100-plussers te leren hoe het mogelijk is oud te worden met een gezond brein. Zo zijn we straks bij het ouder worden allemaal beschermd tegen deze ziektes”, aldus Holstege.