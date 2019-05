Roland-Garros – Goffin zakt voor het eerst sinds september 2014 uit top dertig

Na zijn nederlaag tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP-2) in de derde ronde van Roland-Garros zal David Goffin (ATP-29) voor het eerst sinds eind september 2014 uit de top dertig van de ATP-ranking verdwijnen. “Maar ik focus me niet op mijn klassement, enkel op mijn niveau en dat is opnieuw goed”, verklaarde de Luikenaar vrijdag. “Het is gewoon pech dat ik hier zo snel op Nadal stuit. Als één van de lagere reekshoofden kan dat je nu eenmaal overkomen. Het belangrijkste is dat ik weet dat ik op de goede weg ben. Die betere ranking komt dan vanzelf wel terug.”

“Nu volgt het grasseizoen. Weer een moeilijke omschakeling, net nu het op gravel lekker begon te gaan. Ik weet dat ik op gras goed speel, maar het blijft toch altijd aanpassen. Je moet je helemaal anders verplaatsen dan op gravel. Ik ga proberen er zo snel mogelijk klaar voor te zijn. Als voorbereiding op Wimbledon speel ik de toernooien van Rosmalen en Halle.”

bron: Belga