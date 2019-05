Rechterhand van Indiase premier Modi wordt nieuwe minister van Binnenlandse Zaken

De voorzitter van de Hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) en rechterhand van premier Narenda Modi, Amit Shah, is benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken binnen de nieuwe regering van Modi. De positie van minister van Buitenlandse Zaken ging opnieuw naar voormalig topdiplomaat Subrahmanyam Jaishankar. Shah komt met deze benoeming vlak onder Modi te staan. De twee zijn al vertrouwelingen sinds ze meer dan twintig jaar geleden actief voor de partij werkten in Gujarat.

De 64-jarige Jaishankar was tijdens de vorige termijn van Modi reeds actief als minister van Buitenlandse Zaken. In zijn dagen als diplomaat was Jaishankar ambassadeur voor China en de Verenigde Staten. Daarnaast onderhandelde hij mee over de nucleaire deal tussen India en de VS.







Een eerder verrassende benoeming is die van Nirmala Sitharaman, als minister van Financiën van de derde grootste economie ter wereld. Sitharaman was in de vorige regering de minister van Defensie, en wordt nu opgevolgd door Rajnath Singh. Singh was minister van Binnenlandse Zaken in de eerste termijn van premier Modi.

De nieuwe regering staat voor vele economische uitdagingen, aangezien het de verkiezingsbeloften tijdens de eerste termijn, om de economie terug aan te wakkeren, niet heeft kunnen waarmaken.

Modi werd donderdag met zijn ministers geïnstalleerd tijdens een ceremonie in het presidentieel paleis.

Bron: Belga