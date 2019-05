Pompeo wil tijdens bezoek aan Berlijn sancties tegen Duitse bedrijven niet uitsluiten

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft tijdens een officieel bezoek aan Duitsland niet uitgesloten dat er naar aanleiding van de nieuwe gasleiding Nord Stream 2 Amerikaanse sancties komen tegen Duitse bedrijven. Dat is gebleken tijdens een persconferentie die Pompeo samen met zijn Duitse ambtgenoot Heiko Maas heeft gegeven. Ook andere gevoelige kwesties – zoals Iran en Huawei – kwamen aan bod. Nord Stream 2 is een project voor een nieuwe gaspijpleiding die Rusland met Duitsland moet verbinden via de Oostzee. De VS hebben zich tegen het project gekant. Ze vrezen dat de macht van Moskou zal toenemen omdat Europese landen afhankelijk worden gemaakt van Russische gasleveringen.

De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, had eerder al gewaarschuwd dat er Amerikaanse sancties kunnen komen tegen Duitse bedrijven die betrokken zijn bij het project. Toen Pompeo een vraag over het heikele onderwerp kreeg voorgeschoteld, wilde hij die mogelijkheid niet uitsluiten. “We bespreken onze sancties nooit voordat ze worden ingevoerd. Ik heb daar niets aan toe te voegen”, klonk het kort.







Hoewel Pompeo en Maas in hun verklaringen vooral de eenheid tussen Duitsland en de VS probeerden te benadrukken, kon niet worden verhuld dat verschillende onderwerpen de onderlinge relaties bemoeilijken.

Naast Nord Stream 2 vormt ook het nucleaire akkoord met Iran een splijtzwam. Maas beklemtoonde dat beide landen “dezelfde doelen” hebben, maar daarbij een “verschillende aanpak” hanteren. Zowel de VS als Duitsland waren betrokken bij die nucleaire deal die in 2015 met Iran werd afgesloten. Maar intussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd dat hij zich terugtrekt uit het akkoord en via economische sancties meer druk wil leggen op Teheran. Duitsland blijft wel nog achter de deal staan.

Maas kwam tot slot ook terug op het dossier Huawei. De Amerikanen hadden hun bondgenoten opgeroepen om het Chinese telecombedrijf te bannen, omdat het te nauwe banden met de Chinese overheid zou onderhouden. Daardoor zouden de gegevens van smartphonegebruikers mogelijk ingezien kunnen worden door Peking. Maar Maas benadrukte dat Duitsland de “hoogste veiligheidsstandaarden” zal hanteren. Een onderneming die niet aan die standaarden voldoet, zal volgen hem geen toelating krijgen om het Duitse 5G-netwerk voor mobiel internet uit te rollen.

Pompeo heeft vrijdag in Berlijn ook een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij verklaarde voor de start van hun gesprek dat de vele discussiepunten “in de geest van het partnerschap” besproken zullen worden. “Voor Duitsland blijven de VS de belangrijkste partner buiten Europa”, aldus Merkel.

