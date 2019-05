MR in Senaat even groot als PS dankzij Duitstalige deelstaatsenator

De MR wordt in de Senaat even groot als de PS, nu bekend is dat Alexander Miesen de Duitstalige deelstaatsenator, van PFF, wordt. PS en MR hebben beide 7 zetels (6 deelstaatsenatoren + 1 gecoöpteerd senator). Dat is er één minder dan de N-VA (7+1) en twee minder dan de groene fractie, als Groen (3+1) en Ecolo (4+1) opnieuw een gezamenlijke fractie vormen. De vijfde fractie is Vlaams Belang met zes zetels (5+1). Dan volgt een trio met vijf zetels: Open Vld, CD&V en PVDA (vier aan Franstalige kant – 3 deelstaatsenatoren en 1 gecoöpteerd senator – en één Nederlandstalige deelstaatsenator). Sp.a heeft vier zetels (3+1) en cdH strandt op twee, waardoor de fractie als enige geen zitting heeft in het bureau. Dat was vorige legislatuur nog het lot van Vlaams Belang.

De Senaat bestaat uit 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. Van die 50 worden er 29 aangeduid door het Vlaams Parlement, uit dat Vlaams Parlement of de Nederlandstalige taalgroep van het Brussels Parlement. Aan Franstalige kant ligt het moeilijker: van de 20 deelstaatsenatoren worden er tien aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap, acht door het Waals Parlement en twee door de Cocof. De 50ste deelstaatsenator wordt aangeduid door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.







Van de tien gecoöpteerde senatoren zijn er zes Nederlandstaligen en vier Franstaligen.

bron: Belga