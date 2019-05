Hittegolf in grote delen van India

Grote delen van het noorden, het westen en het centrale deel van India worden momenteel getroffen door een hittegolf, met temperaturen boven de 48 graden Celsius. Het Indiase meteorologische departement zei dat er sprake is van een hittegolf tot zelfs een zware hittegolf in de noordelijke staten Uttar Pradesh en Rajasthan, in de westelijke staat Maharashtra en de centraalgelegen staat Madhya Pradesh.

In de stad Sri Ganganagar, in de staat Rajasthan, steeg het kwik vrijdag tot 48,8 graden. Volgens het private weeragentschap Skymet Weather is dat de hoogste temperatuur die dit zomerseizoen werd gemeten. In hoofdstad New Delhi werd met 46,8 graden donderdag de hoogste temperatuur van de maand mei sinds 2013 gemeten.







De hittegolf zal volgens de autoriteiten minstens nog tot dinsdag duren, in de delen die er nu door getroffen worden. De autoriteiten hebben de bevolking gevraagd in de namiddag naar buiten gaan te vermijden, hun hoofden te bedekken, losse kledij te dragen en genoeg te drinken.

In 2015 stierven minstens 2.000 mensen in India en 1.200 in Pakistan door een hittegolf, waarbij de temperaturen in sommige gebieden flirtten met de 50 graden.

bron: Belga