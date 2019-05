Euromillions Basket League – Brussels kraakt in eerste match tegen Antwerp pas in slotkwart

Antwerp heeft vrijdagavond de eerste wedstrijd van de halve finale in de play-offs van de Euromillions Basket League tegen Brussels gewonnen. De bezoekers hielden een halfuur gelijke trad, maar kraakten in het slot. De eindstand in de Lotto Arena was 80-68 (rust: 41-43). Antwerp beëindigde de reguliere competitie als eerste, zette een fantastische Champions League-campagne neer en won dit seizoen vijf van zijn zes duels tegen Brussels. De Giants kregen bovendien het thuisvoordeel en startten dus als favoriet in deze reeks.

Na een gelijkopgaand begin, moesten de troepen van Roel Moors wel achtervolgen. De Brusselse guard Loubry (13 ptn) ontbond halverwege het eerste kwart zijn duivels tegen zijn ex-club, maar Antwerp beperkte het verschil (22-24). In het tweede kwart hielden beide teams elkaar in evenwicht: het stond 41-43 aan de rust.

Ook in het derde kwart gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe, al ging Antwerp met een klein voordeel het slotkwart in. Daarin was Antwerp ondanks de 18 punten van Walker (18 ptn) gewoon een maatje te groot. De Giants liepen in een mum van tijd 10 punten uit. Die kloof kregen de troepen van Serge Crevecoeur niet meer gedicht. Bij Antwerp waren Lee (17 ptn, 6 assists), Sanders (16 ptn) en Tate (12 ptn) de uitblinkers.

Zondag staat de tweede wedstrijd in de hoofdstad op het programma. Als de Giants die match winnen, stoten ze door naar de finale. In de andere halve finale kijkt Oostende in de ogen van Limburg United. De titelverdediger kan zich zaterdag, na een 84-73 zege aan de kust donderdagavond, al plaatsen voor de finale.

bron: Belga