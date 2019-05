Elise Mertens strandt in derde ronde na thriller tegen Sevastova

Elise Mertens (WTA 20) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Op Court Suzanne Lenglen ging de Belgische nummer een in drie sets onderuit tegen de Letse Anastasija Sevastova (WTA 12): 6-7 (3/7), 6-4 en 11-9 na een thriller en marathonwedstrijd van 3 uur en 18 minuten. In de achtste finales neemt Sevastova het op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 38), die het in twee sets (twee keer 6-4) haalde van de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 29).

Een nochtans sterk spelende Mertens moest in de eerste set een tiebreak toestaan, waarin het tot 2-2 spannend bleef. Toen profiteerde Mertens van de wisselvalligheid van Sevastova om toe te slaan en met vijf games op rij de tiebreak met 7/3 in haar voordeel te beslissen.







In set twee startte Mertens met een love game. Sevastova herpakte zich onmiddellijk door vier games op rij te winnen. Mertens kwam nog terug tot 4-4 om uiteindelijk de tweede set met 4-6 aan de Letse te laten. De beslissende derde set bleek een herhaling van de eerste te zijn. Mertens kon drie matchballen niet benutten en bij 6-6 begon Mertens herhaaldelijk weg te schuiven op het gravel, waardoor Sevastova kon uitlopen. Vervolgens liet onze landgenote nog eens twee matchballen liggen, waarop de Letse het met 9-11 afmaakte.

Voor Mertens is deze editie dus een evenaring van 2017. Vorig jaar zette ze met een stek in de vierde ronde haar beste resultaat neer aan de Porte d’Auteuil. Toen ging ze er uit tegen de Roemeense Simona Halep, die nadien de titel zou pakken. Mertens treedt wel nog aan in het dubbeltoernooi. Met de Wit-Russische Aryna Sabalenka vormt ze het zesde reekshoofd. In de tweede ronde (1/16 finales) wachten de Georgische Oksana Kalashnikova en de Zweedse Rebecca Peterson.

bron: Belga