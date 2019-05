J.K. Rowling gaat nieuwe Harry Potter-verhalen uitbrengen

(Lees hieronder verder)

Toverkennis

Spijtig genoeg komen onze favoriete helden niet terug in het verhaal. De boeken focussen zich enkel op de lessen die studenten aan de magieschool Zweinstein kunnen volgen. Zo leer je meer over Verweer Tegen De Zwarte Kunsten, Spreuken & Bezweringen, Toverdranken, Kruidenkunde, Waarzeggerij, Astronomie en Verzorging van Fabeldieren.







“De schrijfsels zullen ook nota’s van J.K. Rowling bevatten, net als manuscripten en schetsen”, besluit Pottermore. Schaaf je dreuzelkennis bij vanaf 27 juni, want dan komen de eerste twee boeken uit. Die zullen ‘Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts’ en ‘Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology’ heten.