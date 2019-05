Het wordt een heet en zonnig weekend

Goed nieuws voor zij die dit weekend leuke plannen hebben. Volgens het KMI mogen we ons verwachten aan veel zon en hoge temperaturen. Ideaal dus om enkele dagen aan zee te vertoeven of om eindelijk de barbecue nog eens aan te steken. Maandag is er veel kans op regen, dus geniet ervan voor zo lang het duurt!

Zaterdag

In de loop van vanavond komen er overal brede opklaringen en dat is goed nieuws voor morgen. Zaterdag is het vaak zonnig met soms hoge wolkensluiers. In de loop van de dag ontstaan er enkele stapelwolken. Maxima van 22 graden in de Hoge venen tot 26 graden in de Kempen. Er waait een veelal zwakke, in het westen een matige zuiden- tot zuidwestenwind, zo meldt het KMI.

Zondag







Ook zondag mogen we ons nog verwachten aan een mooie lentedag. Het wordt zonnig met soms hoge wolkensluiers. Op het einde van de dag en ook zondagnacht neemt de stapelbewolking toe en vergroot de kans op enkele onweersbuien. Het wordt warm met maxima tussen 24 graden in de Hoge Venen en 29 graden in de Kempen.

Het mooie weer houdt dus niet lang aan, maar het wordt een perfect weekend. De kust verwacht zo’n 350.000 dagjestoeristen en de NMBS legt extra treinen in om de drukte op te vangen. Je zal dus niet alleen zijn op het strand, maar je moet er iets voor over hebben om te genieten van de zon!