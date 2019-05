Dit kleine detail kan je gin-tonic helemaal verpesten

Dit weekend heeft mooi weer voor ons in petto en dat vraagt om een heerlijk verfrissende gin-tonic. Echte liefhebbers hebben de fijne kneepjes van het vak intussen wellicht onder de knie: de perfecte glazen, de heerlijkste gin, verse munt en limoenen… Maar er is een ding dat je gin-tonic alsnog helemaal kan verpesten.

Niets zo fijn als in je eigen tuin genieten van de perfecte gin-tonic met het zonnetje op je gezicht. Althans, je denkt waarschijnlijk dat je de ideale bereidingswijze eindelijk hebt gevonden, maar toch lijkt er nog wat te ontbreken. Dat klopt: ijs en geduld.

IJs en geduld







Gin-expert David T. Smith legt aan Cosmopolitan uit dat ijs essentieel is voor een lekkere gin-tonic. Mensen zijn bang om te veel ijs toe te voegen, omdat ze van mening zijn dat het drankje daardoor te waterig zal worden. Maar niets is minder waar. “Wanneer het ijs begint te smelten, maakt dat je gin-tonic niet alleen kouder, maar het helpt ook om de smaken te mixen”, aldus Smith. Het is volgens hem daarom van belang om je gin-tonic enkele minten te laten staan alvorens je begint met drinken. CEO en oprichter van Chase Distillery James Chase doet nog een andere opmerkelijke uitspraak, ditmaal in Good Housekeeping: “Voeg zoveel ijs toe als mogelijk. Ik zeg altijd dat hoe meer ijs je toevoegt, hoe minder waterig je drankje wordt, waardoor je de kwaliteit van de gin beter kan proeven.”

Voor de perfecte gin-tonic heb je dus veel ijs en een portie geduld nodig!