Tweetal waterlekken zet honderdtal gezinnen in Hasselt zonder water

Een honderdtal gezinnen in de regio Kuringen (Hasselt) kwam donderdagochtend tijdelijk zonder water te zitten door een lek in de waterleiding. Rond 5 uur werd de waterleidingbreuk op de Grote Baan bij De Watergroep gemeld. Een medewerker sloot de hoofdleiding af, waarna het euvel hersteld kon worden. Na enkele uren was het lek verholpen, maar kort daarna ontstond er een tweede lek. Ook op een derde plek dook er een probleem op. De honderd huishoudens in Kuringen, Tuilt, Kermt en Stokrooie zaten urenlang zonder water. De mensen van De Watergroep hebben met man en macht gewerkt om opnieuw voor watertoevoer te zorgen. Donderdagnamiddag rond 15.30 uur raakte alles weer in orde.

bron: Belga