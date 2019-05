Amerikaanse singer-songwriter Leon Redbone overleden

De Amerikaanse zanger Leon Redbone is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat is door zijn familie bevestigd aan het Amerikaanse entertainmentmagazine Variety. Leon Redbone, die eigenlijk Dickran Gobalian heette, was vooral in de jaren zeventig populair. Hij bracht songs in de stijl van de Vaudeville-acts die in de jaren 1920-30 erg populair waren. Hij groeide uit tot een graag gezien muzikale gast in grote tv-shows als “Saturday Night Live” en “The Tonight Show”.

Vanaf de jaren tachtig deemsterde hij weer weg, al maakte hij wel nog regelmatig muziek voor films. Voor de soundtrack van de film “Elf” (2003), waarin Redbone ook de animatiefiguur “Leon the Snowman” een stem geeft, zingt hij bijvoorbeeld samen met actrice Zooey Deschanel de klassieker “Baby, It’s Cold Outside”.

Leon Redbone bracht in totaal zestien albums uit. In 2015 zette hij om gezondheidsredenen een punt achter zijn carrière.

bron: Belga