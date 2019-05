Tindstagramming is de laatste bizarre trend in datingland

Door de duizend-en-een verschillende datingapps die tegenwoordig beschikbaar zijn, neemt ook het aantal datingtrends in sneltempo toe. Van een koffietje drinken tot koelkastdaten: het kan allemaal. De laatste trend is er echter eentje waar we niet voor staan te springen. Tindstagramming vormt namelijk een aanslag op je privéleven.

Het is je vast weleens overkomen. Je bent onbezorgd aan het Instagrammen en plots zie je iemand voorbijkomen die je bekend voorkomt. Het is geen vriend, geen kennis, maar waar ken je hem of haar dan van? Juist, van die ene datingapp.

Tindstagramming







Het principe achter Tindstagramming is dat mensen die je zagen voorbijkomen op een datingapp, maar waar je niet mee gematcht hebt, je gaan opzoeken op Instagram. Dat lijkt misschien redelijk onschuldig (zeker wanneer je het zelf doet), maar is het niet. Op een datingapp als Tinder draait alles namelijk om de wederzijdse interesse. Je kan pas beginnen praten als jullie allebei interesse hebben in elkaar. Is dat niet het geval, dan moet je je daar gewoon bij neerleggen. Jammer maar helaas.

Natuurlijk zijn er altijd achterpoortjes om die ander toch te contacteren. Heel wat mensen linken in hun datingprofiel bijvoorbeeld naar hun Instagram om extra foto’s (en eventueel wat meer persoonlijkheid) te laten zien. Dat is heel begrijpelijk, maar het laat anderen ook toe om je ergens anders dan op de datingapp in kwestie terug te vinden. In sommige gevallen is het vrij onschuldig: wellicht denkt de ander dat je hem of haar nog niet bent tegengekomen op Tinder en wil hij of zij er zeker van zijn dat jullie elkaar niet mislopen. Maar het is ook mogelijk dat de persoon in kwestie je keuze om niet te matchen niet wil aanvaarden. En dan wordt dat gedrag plots nogal stalkerig.

Wat doe je eraan?

Er zijn een aantal oplossingen voor Tindstagramming. Ten eerste kan je er natuurlijk voor kiezen om je Instagramprofiel niet te koppelen aan de datingapp die je gebruikt. Op die manier vermijd je dat mensen je daar terugvinden. Ten tweede is het ook echt mogelijk dat je de ander nog niet zag voorbijkomen en dat je je toevallig aangetrokken voelt. In dat geval kan je ervoor kiezen om de conversatie aan te gaan en af te wachten wat er gebeurt, net zoals op de echte datingapp. De derde optie is negeren en/of blokkeren. Krijg je de indruk dat de ander je privéleven schendt of opdringerig is? Dan is dat wellicht de juiste zet. Zorg dat je je goed voelt bij je uiteindelijke keuze en laat je vooral nergens toe verplichten.