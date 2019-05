Vicekanselier Löger wordt Oostenrijks overgangskanselier

Vicekanselier Hartwig Löger (ÖVP) is benoemd tot overgangskanselier in Oostenrijk en zal voorlopig de regeringszaken in handen nemen. Dat heeft president Alexander Van der Bellen maandagavond aangekondigd. De volledige regering wordt dinsdag formeel door hem ontslagen en daarna voor korte tijd weer aangesteld. De aanstelling van een interimkanselier en een expertenregering zal gebeuren door bijzondere aandacht te schenken aan de steun die die ploeg krijgt in het Oostenrijkse parlement, zo zei Van der Bellen. Een brede steun moet verhinderen dat er opnieuw moties van wantrouwen worden ingediend.

De conservatieve minderheidsregering van kanselier Sebastian Kurz werd maandag de laan uitgestuurd. Een door de sociaaldemocratische SPÖ ingediende motie van wantrouwen kreeg in het parlement de steun van de extreemrechtse FPÖ en de kleine milieupartij Jetzt en vergaarde daarmee een meerderheid.

bron: Belga