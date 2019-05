Verkiezingen19 – Veli Yüksel (Open Vld) blijft gemeenteraadslid in Gent

In Gent blijft Veli Yüksel (Open Vld) gemeenteraadslid. Dat bevestigt hij aan Belga. Het federaal parlementslid stapte in maart over van CD&V naar Open Vld maar raakte niet herkozen. Na zijn vertrek bij CD&V hield Yüksel zijn zitje in de Gentse gemeenteraad en ging hij zetelen als onafhankelijke. Dat tot grote onvrede bij CD&V, die in Gent met Open Vld bestuurt.

Yüksel zetelde van 2009 tot 2014 in het Vlaams parlement en sinds 2014 in het federaal parlement, maar hij raakte vorige zondag niet verkozen. Hij blijft voorlopig wel nog gemeenteraadslid in de Oost-Vlaamse stad.

bron: Belga