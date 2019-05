Spaanse ex-koning Juan Carlos trekt zich terug uit publieke leven

De vroegere Spaanse koning Juan Carlos heeft maandag aangekondigd dat hij zich vanaf 2 juni volledig terugtrekt uit het openbare leven. Het is vijf jaar geleden dat de koning troonsafstand deed en hij de fakkel doorgaf aan zijn zoon Felipe VI.

“Ik denk dat het moment gekomen is om een nieuwe bladzijde van mijn leven te openen en mij terug te trekken van het openbare leven”, verklaarde de 81-jarige Juan Carlos in een brief aan zijn 51-jarige zoon.

Sinds zijn aftreding in juni 2014 bleef Juan Carlos Felipe bijstaan bij verschillende officiële ceremonies en openbare evenementen. Hij zat 39 jaar op de troon in Spanje.

Hoewel hij lange tijd heel geliefd was voor zijn bijdrage aan het einde van de dictatuur in het land, had de vorst de laatste jaren voor zijn aftreding te lijden onder gezondheidsproblemen en meerdere schandalen. Zo liep er een gerechtelijk onderzoek tegen zijn jongste dochter Cristina en zijn schoonzoon Iñaki Urdangarin, die sinds een jaar in de cel zit. Ook een peperdure reis aan Botswana, terwijl Spanje in een economische crisis zat, viel bij de bevolking niet in goede aarde.

