Rutten houdt zich op de vlakte

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten voelt zich niet geroepen om veel voorspellingen te doen over mogelijke coalitievormingen. Dat zei ze vandaag in De Ochtend op Radio 1. “Ik zeg vandaag niks, zeker federaal niet.” Open Vld is een van de vele verliezers van de verkiezingen. In Vlaanderen is Vlaams Belang de grote winnaar, met PVDA en Groen in tweede orde. Wallonië ging dan weer volledig de linkerkant op, met Ecolo, PVDA en PS.

De liberale voorzitster Gwendolyn Rutten blijft op de vlakte. “Wij moeten bescheiden blijven, voeten op de grond houden. Het is nu eerst aan het staatshoofd om te knoop te ontwarren, want dit is een bijna onontwarbaar kluwen.” Voor Open Vld is het niet wenselijk om federaal een meerderheid te vormen zonder Vlaamse meerderheid, maar “wettelijk kan het wel”, zei Rutten. “Ik zeg vandaag niks, zeker federaal niet.” De Open Vld-kopvrouw voorspelt alvast lange regeringsonderhandelingen op dat niveau. “Dat zal veel tijd vragen.”







bron: Belga