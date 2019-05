Roland Garros – “Ik geef me 7 op 10”, zegt Mertens na winst in opener

Elise Mertens (WTA 20) plaatste zich maandag voor de tweede ronde op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. “Ik kreeg de zege zeker niet cadeau”, reageerde de Limburgse nadien. De Belgische nummer een, twintigste reekshoofd op het Parijse gravel, had in de openingsronde aan de Porte d’Auteuil wel drie sets nodig tegen de Sloveense Tamara Zidansek, de nummer zestig van de wereld en een nieuwkomer op de hoofdtabel in de Franse hoofdstad: 6-4, 3-6 en 6-2 na 2 uur en 7 minuten.

“Ik ben heel tevreden, dit was geen makkelijke eerste ronde”, verklaarde Mertens. “Na het verlies van set twee, begon ik in de derde weer van nul. Dat hielp. Ik zocht mijn grenzen op en speelde agressief. Ik voelde immers dat als ik haar een kans zou geven, ze die ging grijpen. Ik geef me zeven op tien. Genoeg, niet?”

In de tweede ronde volgt een duel met de 16-jarige Française Diane Parry (WTA 457). Die klopte maandag de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 102) met 6-2 en 6-4. “Moeilijk om iets over haar te zeggen. Het is een Française, maar daar stopt het zo’n beetje. Ik ga dus info inwinnen. Maar als ze hier de eerste ronde kan overleven, heeft ze kwaliteiten. Zeker op 16-jarige leeftijd, toen stond ik hier nog niet. Ik neem de partij zeker serieus.”

