Researchpark Haasrode wordt circulair bedrijventerrein

Het researchpark en de ambachtenzone Haasrode in Leuven ombouwen tot een circulair bedrijventerrein. Dat is het opzet van het onderzoeksproject Circuler, dat maandagavond in Leuven gelanceerd werd. Het project Circuler werd voorgesteld door Interleuven, een intergemeentelijk samenwerkingsverband in het arrondissement Leuven. Experten, universiteiten, overheden en bedrijven worden betrokken bij de uitbouw van het concept van een circulair bedrijventerrein. Na enkele maanden worden de ideeën getoetst aan het researchpark en de ambachtenzone Haasrode in Leuven. Ook buurtbewoners krijgen hun zegje. Volgens de initiatiefnemers is de inbreng van personen die het gebied goed kennen belangrijk voor het onderzoek.

Interleuven en de intercommunales WVI en Leiedal willen de ontwikkeling en het beheer van bedrijventerreinen permanent verbeteren. Basis is de circulaire economie waarbij materialen en producten blijvend worden ingezet. Ze kunnen onder meer hergebruikt worden voor de herstelling van wegen.

“Circuler staat voor vooruitgang door voortdurend vernieuwen”, zei Hans Eyssen, voorzitter van Interleuven. “Vanuit thema’s als energie, ruimte, mobiliteit en omgeving kijkt een breed partnerschap naar de impact van een circulaire gebiedsontwikkeling voor een bedrijventerrein.” De stad Leuven ondersteunt het project. “Het past in onze visie rond nieuwe prioriteiten voor de duurzame aanleg van terreinen”, stelde Carl Devlies (CD&V), schepen van Ruimtelijk Beleid.

De Vlaamse overheid draagt een deel van de kosten van het project, dat loopt tot het voorjaar van 2020. Tijdens de kick-off van maandagavond werden bewoners en bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan het project.

bron: Belga