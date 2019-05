“Regeringen moeten strijd tegen armoede ernstig nemen”

“Om tot een ambitieus armoedebeleid te komen, moet je écht luisteren naar mensen in armoede’, schrijft David De Vaal van Netwerk tegen Armoede in een opiniestuk op Knack.be. “Wie in de volgende Vlaamse en federale regering de strijd tegen (kinder)armoede niet ziet als een topprioriteit, pleegt schuldig verzuim”, zegt hij. Het Netwerk Tegen Armoede wordt allerminst vrolijk van de verkiezingsuitslag. “Voor ons is dit het resultaat van een beleid dat wegkijkt van de noden en bekommernissen van de meest kwetsbare burgers. Het antwoord is niet nog meer politiek op basis van vijandbeelden en stigmatisering. Dit is een noodkreet voor een doortastend beleid dat mensen omarmt, met echte maatregelen en zonder loze beloftes in de strijd tegen armoede”, zegt de coördinator.

De afgelopen vijf jaar toonden zowel de federale als de Vlaamse regering bitter weinig ambitie om echt het verschil te maken, en het Netwerk hoopt dan ook dat de regeringen nu echt werk maken van de strijd tegen armoede. “Armoedebeleid kan maar slagen als dat gebeurt vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede. Daar ontbrak het net aan in het beleid. Nochtans stonden en staan mensen in armoede klaar om hun inbreng te doen. Hoog tijd om met hen rond de tafel te zitten en hun deskundigheid te verankeren in het beleid”, klinkt het.







Volgens het Netwerk tekenen zich drie essentiële werven af: inkomens boven de armoedegrens, investeringen in de sociale en private huurmarkt en de maximumfactuur in het secundair onderwijs. “Menswaardige uitkeringen geven mensen net de houvast om hun leven weer in handen te nemen en te investeren in de zoektocht naar een geschikte opleiding of werk. De maximumfactuur zorgt ervoor dat kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien en niet langer richting links moeten laten liggen vanwege de kostprijs. Wie de kans krijgt om te studeren voor zijn droomjob, kan later veel meer bijdragen aan de samenleving en zal veel minder ondersteuning nodig hebben”, zegt De Vaal.

bron: Belga