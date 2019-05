Positie Rutten bij Open Vld staat niet ter discussie

Van de uittredende regeringspartijen lijkt Open Vld het beste stand te houden. De liberalen lieten een licht verlies optekenen. Voor aanvang van het partijbestuur vandaag leek niemand de positie van voorzitter Gwendolyn Rutten in vraag te stellen. Samenwerken met Vlaams Belang kan voor de kopstukken niet. “Als je ziet dat alle regeringspartijen achteruit gaan, en bij ons is dat beperkt, dan kunnen we moeilijk zeggen dat het beleid van de regering beloond is”, zegt Open Vld-viepremier Alexander De Croo.

“Ik zie niet in hoe we met Vlaams Belang kunnen samenwerken”, zei De Croo, al wil hij wel luisteren naar de bezorgdheden van Vlaams Belang-kiezers. “Ik denk dat mensen gestemd hebben over zaken als veiligheid en de manier waarop we met straffen omgaan.”







Het voorzitterschap van Gwendolyn Rutten wordt door de kopstukken van de partij niet in twijfel getrokken. “Er staat niemands positie ter discussie”, zei Maggie De Block. “Alles is voorwerp van de kritische analyse die nu zal volgen”, zei Sven Gatz wel.

