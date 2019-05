Meestal droog en wisselend bewolkt met ’s nachts kans op regen

Deze namiddag is het wisselend bewolkt met kans op een bui in de Ardennen, elders is het droog. Later op de namiddag zijn er brede opklaringen vanuit het westen. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Dat meldt het KMI. Vanavond is het overal droog en wisselen wolkenvelden af met opklaringen. In de nacht is er vooral aan zee kans op buien, elders blijft het overwegend droog en wisselend bewolkt. De minima liggen tussen 8 en 12 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het westen.

Morgen wordt een wisselvallige dag met regelmatig buien of zelfs onweersbuien. Vanaf de middag klaart het op aan de kust en die opklaringen trekken in de namiddag landinwaarts. De wind is matig vanuit het westen en noordwesten, met plaatselijk rukwinden tot 50 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden. In de loop van de nacht klaart het op en wordt het helder of lichtbewolkt, met toenemende bewolking vanaf het westen op het eind van de nacht. Het blijft droog met minima tussen 4 en 7 graden.







Woensdag begint zonnig met hoge wolken, en later verschijnen er stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met kans op lokale buitjes. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in de Kempen.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met geregeld lichte regen of motregen. De maxima liggen rond 18 graden in het centrum. De wind waait matig uit zuidwest tot west.

Vrijdag is er veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon wat meer tevoorschijn. Op veel plaatsen blijft het droog, maar hier en daar kan wat lichte neerslag vallen. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum.

Zaterdag blijft het droog met zon en wolken. Het kwik klimt tot rond 23 graden in het centrum. De wind waait meestal zwak uit zuidoostelijke richtingen.

Zondag krijgen we veel zon, soms afgewisseld met middelhoge tot hoge wolkenvelden. Het wordt warm met op veel plaatsen temperaturen tot boven de 25 graden. ’s Avonds kunnen een aantal (onweers)buien tot ontwikkeling komen.

bron:Â Belga