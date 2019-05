CdH spreekt nog geen voorkeur uit voor regeringsdeelname of oppositie

Het cdH verloor gisteren ongeveer een derde van zijn verkozenen. De Franstalige christendemocraten spreken nog geen voorkeur uit voor een oppositiekuur of een eventuele regeringsdeelname. Dat bleek vandaag na afloop van het partijbestuur. “We hebben de verkiezingen verloren en moeten dan ook bescheiden zijn. We hebben geen duidelijke ambitie. Als je de resultaten bekijkt, zijn wij niet aan zet. We zijn dan ook geen vragende partij voor wat dan ook. We wachten op de initiatieven die zullen komen”, luidt het bij de partij. CdH-voorzitter Maxime Prévot krijgt wel alle ruimte van zijn partijgenoten om de komende dagen en weken contacten te onderhouden met andere partijvoorzitters.

bron: Belga