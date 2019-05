Bracke: “Niet het scenario van mijn dromen”

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) omschrijft de uitslag van de voorbije verkiezingen als “niet het scenario van mijn dromen”. De Oost-Vlaamse lijstduwer haalde meer dan 13.000 stemmen, maar is niet verkozen in het federaal parlement. Over zijn politieke toekomst heeft Bracke nog geen beslissing genomen. “Ik ben helemaal zen”, klinkt het. De Oost-Vlaamse N-VA’er werd in oktober nog verkozen in Gent maar zal de gemeenteraad daar vanavond niet bijwonen. De Oost-Vlaamse lijstduwer wil zich de komende dagen bekommeren over zijn parlementair personeel. Over zijn eigen carrière heeft Bracke nog geen beslissing genomen.

”

Ik bevind me in de luxueuze situatie waarbij ik alles kan bekijken”, klinkt het. De 66-jarige Bracke lijkt evenwel niet geïnteresseerd om op pensioen te gaan. “Niet getreurd, we’ll meet again”, twittert hij vandaag, zonder zijn ambitie toe te lichten.

Bracke zou benaderd zijn om te spreken over een comeback in de media, maar zegt vanavond telefonisch dat ‘hoogstwaarschijnlijk’ niet te zullen doen.







bron: Belga