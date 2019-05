“Als oppositiepartij niet kunnen profiteren”

Kris Verduyckt (sp.a) wist vanop de tweede plaats op de Kamerlijst in Limburg zijn zetel bemachtigen. De Lommelaar moet Noord-Limburg verhogen op het federale niveau. “Het is heel jammer dat het beleid van de regering niet beloond wordt en dat je daar als oppositiepartij niet van profiteert”, zegt Verduyckt aan Belga. “In Limburg volgen we de nationale tendens, maar we slagen er gelukkig in om die tweede Kamerzetel te behouden. Zeker omdat er een aantal bekende namen bij ons niet opgekomen zijn. Vlaams hebben we wel één zetel verloren”, reageert Verduyckt. “Gelukkig kunnen we dus niet zijn, zeker als je de nationale uitslag erbij legt. Persoonlijk ben ik wel blij dat ik verkozen ben, maar ik had dat liever in andere omstandigheden gedaan.”

Volgens Verduyckt heeft zijn partij toch een goede campagne achter de rug. “Ik had het gevoel dat we de nagel op de kop sloegen en door heel wat mensen gedragen werden, maar we hebben de mensen niet de laatste stap laten zetten om ook voor sp.a te kiezen. Op zich denk ik dat we wel een goed verhaal hebben en het sterkt mij om daar zeker verder in te gaan”, zegt Verduyckt.

De Lommelaar trekt de invloed van stemtesten in vraag. “Op links is er verdeeldheid. PVDA doet het goed, dus de linkse stemmen komen ook daar terecht. Vlaams Belang heeft rechtse standpunten voor migratie en linkse standpunten rond socio-economische thema’s. Wat ik me daardoor wel afvraag, is welk effect de stemtesten op mensen hebben. Veel mensen hebben namelijk toegegeven dat ze bij Vlaams Belang zijn uitgekomen”, stelt Verduyckt.

Een regeringsdeelname van sp.a za volgens Verduyckt niet gemakkelijk zijn. “Mijn gevoel zegt dat het geen evidentie zal zijn om in een regering met rechtse partijen te stappen. Wij zijn zeker niet aan zet en we moeten nederig zijn met deze uitslag. Ik vermoed dat we niet dadelijk in een regering zullen terechtkomen”, besluit Verduyckt.

bron: Belga