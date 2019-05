Vlaams Belang: “Bereid om onze verantwoordelijkheid op te nemen”

Het Vlaams Belang wil zich constructief opstellen na zijn verkiezingsoverwinning van afgelopen zondag. Dat kondigde partijvoorzitter Tom Van Grieken aan op een druk bijgewoonde persconferentie na afloop van het partijbestuur.

“Vlaanderen is wakker gewonden in een ander politiek landschap”, verklaarde Van Grieken, verwijzend naar de 18% die zijn partij zondag haalde. “Dat signaal mag niet genegeerd worden.” De voorzitter erkende dat er tijdens de campagne harde woorden gevallen zijn, maar Vlaams Belang is bereid “het bord af te vegen en zich zonder rancunes constructief op te stellen in het belang van de Vlamingen”.

“Initiatief bij N-VA”







Van Grieken benadrukte dat het nu aan De Wever is om een keuze te maken. Het partijbestuur duidde een onderhandelingscomité aan, met naast Van Grieken ook de fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens. “Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid op te nemen. Het zou veel gemakkelijker zijn om de deur meteen dicht te slaan en harde oppositie te gaan voeren. Dit is een nieuw Vlaams Belang dat niet voor de gemakkelijke weg zal kiezen. Ik wil de kiezer vertegenwoordigen. Als het kan in een regering, als het moet in de oppositie. Ik heb respect voor de anderen, maar vraag ook respect voor ons programma.” Breekpunten stelde Van Grieken niet voor.

Dat laatste is volgens De Wever een verstandige zet. “Dit lijkt mij een goed begin voor een gesprek”, zei de N-VA-voorzitter na afloop van het partijbureau, al benadrukte hij ook dat het water tussen de twee partijen diep blijft. “Dat politiek hooliganisme, die foute vrienden,… Dat is niet verdwenen. Ook inhoudelijk: een aantal voorstellen gaan over de schreef of zijn onuitvoerbaar wat ons betreft.”

“Confederalisme is enige uitweg”

De Wever vat vandaag overigens de gesprekken aan voor de Vlaamse regeringsvorming. Hij nodigt de Vlaamse partijen uit van klein naar groot. PVDA-voorzitter Peter Mertens is eerst aan de beurt.

Federaal liggen de kaarten nog een pak moeilijker dan in Vlaanderen, erkende De Wever. Wallonië kiest extreemlinks tot links, terwijl Vlaanderen compleet de andere kant opgaat. De N-VA-voorzitter herhaalde dat het confederalisme daar voor hem de enige uitweg is.

“Als je nu niet beseft dat confederalisme de enige redding is, dan zul je het nooit zien.” De Wever herhaalde dat hij federaal niet met PS of Ecolo wil regeren. Ook een federale regering zonder meerderheid in Vlaanderen zal N-VA niet aanvaarden, waarschuwde hij.