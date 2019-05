‘Rocketman’ bevatte te veel seks en drugs voor filmstudio’s

De toekomst van ‘Rocketman’ heeft even aan een zijden draadje gehangen. Elton John liet weten dat verschillende studio’s de film niet wilden maken omdat er te veel seks en drugs in voorkomen.

In een interview met de Britse krant The Guardian heeft superster Elton John laten weten dat een aantal filmstudio’s weigerden ‘Rocketman’ uit te brengen. Dat is de nieuwe biopic die gaat over Eltons persoonlijke problemen in zijn zoektocht naar bekendheid. Veel productiehuizen wilden een film maken die door een breed publiek gezien kon worden, maar de zanger zag een bravere versie van de feiten niet zitten.

Seks en drugs







“Ze wilden een film maken voor alle leeftijden, maar ik heb nu eenmaal geen rustig leven geleid. De prent moest niet bol staan van drugs en seks, maar tegelijkertijd weet iedereen dat ik van beide flink genoten heb in de jaren 70 en 80”, verklaart het holebi-icoon. “Dus had het geen zin om iets te maken waarin het lijkt alsof ik na elk optreden naar mijn hotelkamer ging met een glas warme melk en een bijbel.”

Cannes

Uiteindelijk besloot het Amerikaanse Paramount de ware versie van Eltons leven te vertalen naar het witte doek. ‘Rocketman’ ging in première op het filmfestival van Cannes en werd met veel lof onthaald. De muzikant onthulde dat acteur Taron Egerton, die Elton vertolkt in de prent, stevige concurrentie had tijdens het castingproces. Onder meer Tom Hardy en Justin Timerblake streden voor de felbegeerde hoofdrol van de flamboyante Brit. Voor Elton zelf blijft het een gekke ervaring om zijn eigen leven op het grote scherm te zien. “De hele ervaring om iemand anders jou te zien nadoen, je herinneringen te zien afspelen, dat voelt ontzettend vreemd”, laat de zanger nog weten.