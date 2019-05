O.J. Simpson beweert oorzaak te zijn van scheiding Kris Jenner

O.J. Simpson heeft gezegd dat hij de oorzaak was van de scheiding tussen Kris Jenner en Robert Kardashian. Dat beweert zijn ex-manager Norman Pardo in de nieuwe documentaire ‘Who Killed Nicole?’.

De voormalige American football-speler O.J. Simpson komt opnieuw in opspraak. Zijn ex-manager Norman Pardo vertelt in de nieuwe documentaire ‘Who Killed Nicole?’ dat Simpson ooit tegen hem opschepte over een slippertje met Kris Jenner toen hij nog getrouwd was met zijn ex-vrouw Nicole. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times die enkele fragmenten mocht inkijken. Kris Jenner was op het moment van het avontuurtje getrouwd met Robert Kardashian, de vader van Kim, Kourtney, Khloé en Rob Kardashian.

Seks in bubbelbad







Al jaren doen geruchten de ronde dat de 34-jarige Khloé Kardashian niet de dochter zou zijn van Robert Kardashian, maar wel van O.J. Simpson. Jenner ontkent dat zij en Simpson ooit seks hebben gehad, maar dat wordt nu weerlegd door Pardo. Hij beweert dat de atleet in de jaren 90 pochte over zijn wilde vrijpartij met Kris Jenner in een bubbelbad. “Ik heb haar geneukt tot ze brak”, zou hij gezegd hebben.

Ziekenhuis

Volgens Simpson moest Jenner de volgende ochtend zelfs naar het ziekenhuis vanwege hun passionele escapade. “Kris ging naar zijn kamer en zei: ‘Kan je me naar het ziekenhuis brengen?’ O.J. zei: ‘Nee. Vraag het aan Rob'”, vertelt Pardo in de documentaire. In 1991 gingen Kris Jenner en Robert Kardashian uit elkaar. Enkele maanden daarna liep ook het huwelijk tussen de football-speler en zijn vrouw Nicole stuk. In 1994 werden Nicole en haar vriend vermoord teruggevonden. O.J. Simpson was de hoofdverdachte in de zaak en werd bijgestaan door een resem advocaten waaronder Robert Kardashian.