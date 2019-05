Moby excuseert zich bij Natalie Portman voor liefdesbekentenis: “Niet oké om haar niet in te lichten”

Moby heeft in zijn biografie ‘Then it Fell Apart’ beweerd dat hij 20 jaar geleden iets heeft gehad met Natalie Portman. De actrice ontkende dat en daarop heeft Moby nu zijn excuses aangeboden via Instagram.

“Nu er wat tijd verstreken is, realiseer ik me dat veel van de kritieken die mijn kant op zijn gekomen over mijn verhaal over Natalie in Then It Fell Apart terecht zijn”, schrijft Moby op Instagram. “Ik erken ook dat het niet attent van me was om haar niet vooraf op de hoogte te stellen en het is even onattent van me dat ik haar reactie niet volledig heb gerespecteerd.”







De muzikant zegt dat hij Natalie niet had willen kwetsen. “Ik heb veel bewondering voor Natalie, voor haar intelligentie, creativiteit en het feit dat ze zich inzet voor dierenrechten. Ik haat dat ik haar en haar familie zou kunnen hebben opgezadeld met ellende. Ik heb geprobeerd om iedereen met respect te behandelen, maar het was onbezonnen van mij om hen op voorhand niet in te lichten over mijn boek. Daarom bied ik mijn excuses aan, aan Natalie, evenals aan de andere mensen waarover ik schreef.”

Geen date

De actrice ontkent dat zij en Moby ooit een relatie hebben gehad. Ze vond hem “een enge, oudere man.” “Ik was verrast om te horen dat hij de zeer korte tijd dat we elkaar kenden omschrijft alsof we aan het daten waren. Want in mijn beleving was hij een oudere man die creepy deed terwijl ik net geslaagd was op de middelbare school”, aldus de actrice. “Hij zei dat ik toen 20 was, dat was ik niet. Ik was net 18 geworden. Hij en zijn uitgeverij hebben nooit de feiten gecheckt, wat bijna opzettelijk voelt voor mij. Dat hij vervolgens dit verhaal heeft gebruikt om zijn boek te verkopen vind ik erg vervelend. Ik had het op prijs gesteld als deze passage aan mij was voorgelegd, want hier is gewoon niets van waar.”

Portman geeft wel toe dat ze Moby ontmoet heeft. “Ik was fan van hem en ging naar een concert toe. Toen we elkaar na afloop backstage ontmoetten, zei hij: laten we vrienden zijn. Hij was op tournee, ik was een film aan het opnemen dus we hebben elkaar maar een paar keer gezien. Toen realiseerde ik me dat hij een oudere vent was die op een verkeerde manier in mij geïnteresseerd was.”

Wel interesse

Moby beweert echter dat Natalie wel degelijk interesse had en dat ze backstage met hém begon te flirten. “Ik was nerveus, dus begon maar een beetje over koetjes en kalfjes te kletsen. Uiteindelijk zouden we elkaar nog in New York zien, maar hoewel ik geprobeerd heb een paar weken haar vriendje te zijn was ik opgelucht toen ze me op een avond belde om te zeggen dat ze iemand anders had ontmoet. Ik was emotioneel helemaal niet klaar voor een relatie, maar dat hoefde ik haar gelukkig niet meer te vertellen.”

Wie spreekt de waarheid?

Bron: Het Laatste Nieuws