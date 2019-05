Hersenen van vrouwen hebben baat bij hogere temperaturen

Altijd koud op het kantoor? Voortaan heb je een goede reden om de thermostaat wat hoger te zetten. Uit een nieuw Duits onderzoek blijkt immers dat hogere temperaturen bevorderlijk zijn voor het vrouwelijke brein.

Het is niet ongewoon dat vrouwen op de werkvloer klagen dat ze het koud hebben, terwijl er voor de mannen niets aan de hand is. Door verschillen in de fysieke bouw, denk aan spier- en lichaamsmassa, krijgen vrouwen het sneller koud dan mannen. Toch is er nu een goede reden waarom het een paar graden warmer mag in een kamer. Een Duitse studie, die gepubliceerd werd in het medische vakblad PLOS ONE, onderwierp meer dan 500 proefpersonen van beide geslachten aan een temperatuurstest. Wat blijkt? Vrouwen doen het stukken beter als je de thermostaat wat hoger zet.

Opdrachten







De proefpersonen kregen een wiskundige, taalkundig en cognitieve oefening voorgesteld. Elk van de opdrachten werd op zo een manier gesteld dat het eerste intuïtieve antwoord hoe dan ook verkeerd was. Als de temperaturen wat hoger lagen, dan scoorden de vrouwen beduidend beter op de wiskundige en taalkundige taken. Bij de mannen was het net omgekeerd. Zij scoorden iets beter in een koudere omgeving. Op het onderdeel cognitieve reflectie had een temperatuursverschil geen invloed.

Is het dan wel een goed idee om een paar graadjes hoger te gaan als mannen er geen baat bij hebben? De onderzoekers beweren van wel. Het verschil tussen de prestaties van vrouwen in een warmere en in een koudere klimaat is groter en preciezer te meten dan de afname ervan bij mannen. Een warmere omgevingstemperatuur maakt duidelijk een positief verschil voor vrouwen, terwijl het mannelijk collega’s amper schaadt. Draai die verwarming dus maar wat verder open!