Helena Bonham-Carter en co. helpen Johnny Depp op het goede spoor

Het gaat niet goed met Johnny Depp. Sinds zijn breuk met Amber Heard, kampt de acteur opnieuw met een alcohol- en drugsverslaving. Zijn vrienden, waaronder actrice Helena Bonham-Carter en regisseur Tim Burton, willen hem er opnieuw bovenop helpen.

Goede vrienden zijn goud waard. Vraag dat maar eens aan Johnny Depp. Sinds de breuk met Amber Heard, gaat het steeds slechter met de 55-jarige acteur. De twee scheidden begin 2017, maar maken elkaar sindsdien zwart met allerlei beschuldigingen over huiselijk geweld met rechtszaken tot gevolg. De persoonlijke ellende eist een hoge tol van Depp die al toegaf dat hij weer zwaar drinkt en drugs gebruikt.

Interventie







Onder meer Helena Bonham-Carter, Tim Burton en Alice Cooper nemen niet langer genoegen met het gedrag van hun vriend. Samen met andere kameraden organiseerden zij een interventie om de acteur met de neus op de feiten te drukken. “Helena en Tim hebben zich de laatste maanden erg veel zorgen gemaakt om Johnny”, vertelde een naaste van Bonham-Carter en Burton aan de Britse tabloid The Sun. “Op een bepaald moment hebben ze een interventie in scène gezet, samen met nog andere vrienden. Helena koestert moederlijke gevoelens voor Johnny en heeft net als Tim vaak met hem samengewerkt.”

Toevluchtsoord

Volgens The Sun brengt de Amerikaan nu veel tijd door in Oxfordshire waar Burton en Bonham-Carter samen een huis hebben. De twee hadden jarenlang een relatie tot ze in 2014 hun scheiding aankondigden. “Johnny is al een paar keer bij hen op bezoek geweest. Zo kan hij afstand nemen van Hollywood en zijn humeur verbeteren”, zegt de kennis van het voormalige koppel. “Hij gebruikt het dorpje als toevluchtsoord en gaat regelmatig fietsen rond Sutton Courtenay.” Op die manier hoopt de acteur alles op een rijtje te kunnen zetten en te herstellen van zijn verslavingen.