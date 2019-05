Dochter Martin Scorsese start GoFundMe voor huisvesting huisdieren

Catherine Scorsese, dochter van de gelijknamige regisseur, heeft een GoFundMe-pagina opgestart om haar huisdieren een onderdak te kunnen geven terwijl er werken aan haar appartement worden uitgevoerd. Ze wil een kleine 27.000 euro inzamelen, hoewel haar vader een waarde van bijna 90 miljoen euro achter zijn naam heeft staan.

Wie Martin Scorsese als vader heeft, kan niet krap bij kas zitten. Althans, dat zou je denken. Maar niets is minder waar. Catherine Scorsese, de dochter van de befaamde regisseur, moet herstellingen aan haar appartement in New York laten uitvoeren. Haar verzekeringsfirma heeft de vrouw een tijdelijke woonst toegewezen in Manhattan, maar volgens Scorsese is die niet groot genoeg om haar acht katten en enkele honden in te huisvesten.

1 miljoen euro







Haar woonst is ongeveer een miljoen euro waard, maar kwam onlangs onder water te staan nadat een buur papier in het toilet had gestopt. De werken zullen minstens vier maanden in beslag nemen. Omdat haar tussentijdse flat onvoldoende ruimte heeft voor haar huisdieren, startte haar halfzus een GoFundMe-pagina voor Catherine. Ze vraagt 27.000 euro en heeft intussen al 5.451 euro bij elkaar gesprokkeld.

Vader is steenrijk

Heel wat mensen stellen vragen bij het initiatief. Zo snappen velen niet waarom iemand met zo’n rijke familie achter zich, moet bedelen om geld. Vader Martin Scorsese is een van de grootste namen in Hollywood en heeft een waarde van ongeveer 90 miljoen euro. Zelf beweert Scorsese dat ze niet afhankelijk wil zijn van het fortuin van haar vader en dat het goed bedoelde initiatief van haar halfzus uit de hand is gelopen. Toch blijft de GoFundMe-pagina online staan en heeft Catherine zelfs al enige foto’s toegevoegd om de schade aan haar appartement aan te tonen.