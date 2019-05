An Lemmens: “Het doet deugd om niet meer bedrogen, belogen en gebroken te worden”

VTM-presentatrice An Lemmens heeft in een emotioneel bericht op Instagram haar geluk in de liefde gevierd.

An Lemmens is zielsgelukkig met haar nieuwe vriend Sam. De 38-jarige ‘The Voice’-presentatrice is een half jaar samen met de 40-jarige filmregisseur uit Mechelen en onderstreepte haar geluk met een dankbaar bericht op Instagram. “Hoeveel deugd doet het mijn hartje om terug te kunnen vertrouwen en liefhebben. Niet bedrogen, belogen en gebroken te worden. Chapeau voor de fantastische man die mijn brokstukken terug bijeen heeft geraapt. Die mijn bagage over z’n schouder gegooid heeft, en gezegd heeft : “Vanaf nu zijn we met z’n drietjes op pad”, klinkt het.

Traumatische scheiding







De Oost-Vlaamse blondine heeft haar portie ellende op relatiegebied al gekend. In 2015 scheidde ze van haar toenmalige echtgenoot Arne Quinze, met wie ze een dochtertje heeft, Zappa Rosa. Die scheiding liep niet van een leien dakje. “Na een heel zware en traumatische scheiding is het erg fijn om me weer zo te voelen. Ik ben heel hard gekwetst geweest. Alles waarin ik geloofde, bleek een leugen. Zoiets wilde ik mezelf niet meer aandoen. Dan word je plots verliefd en verdwijnt alle ratio. En denk je: foert, we zullen wel zien. Want zelfs al loopt het mis, je komt dat weer te boven. Een hart geneest altijd”, vertelde ze eerder op Qmusic.