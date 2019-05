In het gemeentehuis van het Oost-Vlaamse Horebeke heeft Petra De Sutter, Europees lijsttrekster voor Groen, haar stem uitgebracht. “We hopen op twee zetels”, zegt De Sutter. De Sutter is senator voor Groen en professor gynaecologie. Aan het UZ Gent leidt ze de afdeling reproductieve geneeskunde. “Het was een hele toffe en intense campagne, maar heel geslaagd. We waren heel vaak het onderwerp van het debat, maar we hebben ook concrete voorstellen op tafel gelegd op alle niveaus.”

“Op het Europese niveau ben ik hoopvol dat we het verschil gaan kunnen maken. Ik verwacht een stijging naar 14 of 15 procent, dan zou ik heel tevreden zijn. Europees zou het wel wat anders kunnen zijn dan Vlaams en federaal, omdat er misschien een Verhofstadt-effect is. We hopen op twee zetels en ik hoop dat Bart Staes ook verkozen wordt.”







bron:Â Belga