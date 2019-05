Vlaanderen rukt naar uiterst rechts, Wallonië en Brussel kiezen links

Het Vlaams Belang is de grote winnaar van de verkiezingen in Vlaanderen. De extreemrechtse partij wint zelfs 15 zetels in de Kamer en wordt er even groot als de PS. In Wallonië, waar de resultaten omwille van technische problemen pas laat binnendruppelden, verliest de PS stemmen aan Ecolo en PTB. Het vormen van een formatie in het federale halfrond belooft zo bijzonder moeilijk te worden.

De socialisten hebben 27 zetels, de liberalen 26 en de groenen 21. Uiterst links, waar PVDA voor het eerst over de kiesdrempel wipt, komt uit op 16 zetels.







Vlaams Belang “wil verantwoordelijkheid opnemen”. Dat heeft partijvoorzitter Tom Van Grieken verklaard in zijn overwinningsspeech. Hij steekt daarbij expliciet de hand uit om mee te besturen. De Vlaams Belang-voorzitter wil meteen de koe bij de horens nemen en plant vandaag een persconferentie om 11 uur. Daar wil hij “een aantal breekpunten” op tafel leggen. Van Grieken hoopt dat deze verkiezingsdag een “zondag van hoop” wordt, waarmee “er niet langer sprake is van twee soorten kiezers: de kiezers naar wie wordt geluisterd en de kiezers naar wie niet wordt geluisterd”.

N-VA AFGESTRAFT

“Ik zal luisteren naar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en vragen hoe hij zijn partij ziet evolueren’, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever. Zijn partij wordt afgestraft, maar de N-VA blijft wel de grootste partij in het federale halfrond met 25 zetels, al zijn dat er 8 minder dan de voorbije legislatuur. “Ik heb het cordon sanitaire nooit onderschreven en ben er ook nooit een fan van geweest”, aldus De Wever. Volgens zijn partijgenoot Jan Jambon wordt de spreidstand tussen Vlaanderen en Wallonië alsmaar groter. “De kaarten liggen heel moeilijk: Wallonië heeft zeer links gekozen, Vlaanderen heeft een rechts signaal gegeven”, aldus Jambon.

ZWEEDSE COALITIE UITGESLOTEN

Een nieuwe Zweedse coalitie is hoe dan ook uitgesloten in het federale parlement waar N-VA, Open VLD, CD&V en MR 12 zetels te kort komen. De socialisten hebben 27 zetels, de liberalen 26 en de groenen 21. Uiterst links, waar PVDA voor het eerst over de kiesdrempel wipt, komt uit op 16 zetels.

Als het cordon sanitaire gehandhaafd wordt, is paargroen een mogelijkheid, al haalt die combinatie 75 zetels op 150. Een andere optie is een olijfboomcoalitie, met groen, socialisten en christen-democraten, plus PVDA/PTB waardoor de coalitie uitkompt op 83 zetels. De meest logische coalitie lijkt er een van N-VA, met de liberalen en socialisten. Die combinatie is goed voor 78 zetels. Als die coalitie wordt aangevuld met groen haalt die mogelijkheid zelfs 99 zetels, een ruime meerderheid dus.

Volgens de vrt zal elk van die coalities op grote bezwaren stoten aan Vlaamse kant: ze hebben ook geen meerderheid aan Vlaamse kant én ze gaan in tegen de algemene trend in Vlaanderen, dat rechts en niet links gestemd heeft.

bron: Belga