Vlaams Belang wint twee zetels in Europa, verlies van 1 zetel voor N-VA en Open Vld

De N-VA is haar status van grootste Vlaamse partij in het Europees Parlement kwijt. De partij moet 1 zetel inleveren en komt uit op 3. Net als Vlaams Belang, dat 2 zetels wint. Open Vld is de andere verliezer en zakt van 3 naar 2 zetels. Dat blijft uit de quasi volledige officiële uitslag van de Europese verkiezingen. Met meer dan 96 procent van de stemmen geteld, bevestigt het resultaat van de Europese verkiezingen de trend van de federale en regionale verkiezingen: het Vlaams Belang is de grote winnaar. Lijsttrekker Gerolf Annemans is opnieuw verkozen, Patsy Vatlet en Filip De Man zijn de twee andere Belangers die zich Europees Parlementslid mogen noemen.

De N-VA moet dus 1 zetel inleveren en houdt 3 ‘MEP’s’ over, evenveel als het Vlaams Belang dus. Minister-president Geert Bourgeois is met 300.000 voorkeursstemmen het stemmenkanonnen van de Europese verkiezingen in Vlaanderen, hij krijgt in het halfrond Assita Kanko en Johan Van Overtveldt naast zich. Mark Demesmaeker werd niet verkozen en is zijn zetel kwijt.







Ook Open Vld moet 1 zetel inleveren. Guy Verhofstadt en Hilde Vautmans mogen zich opmaken voor een verlengd verblijf in het Europees Parlement, Alicja Gescinska raakte vanop plaats drie niet verkozen.

CD&V behoudt zijn 2 zetels. De christendemocraten sturen Kris Peeters en Cindy Franssen naar het parlement, in de plaats van Ivo Belet en Tom Vandenkendelaere. Die laatste blijkt wel de populairste bij de opvolgers.

Groen en sp.a behouden elk 1 zetel. De groenen vaardigen Petra De Sutter af en nemen noodgedwongen afscheid van Bart Staes. Bij sp.a mag Kathleen Van Brempt zich opmaken voor een nieuwe termijn.

In Franstalig België is er winst voor Ecolo, dat voortaan 2 in de plaats van 1 Europees verkozene heeft. De PTB haalt 1 zetel en is nieuw in het Europees Parlement. Verlies is er voor de MR en de PS, die beide van 3 naar 2 zetels zakken. Het cdH blijft op 1 zetel staan.

In Duitstalig België, waar maar 1 zetel te verdelen was, behoudt Pascal Arimont (van de christendemocratische CSP) zijn zitje.

